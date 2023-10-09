Политик заявил о предательстве Макрона и конце союза Франции с Германией

Союза Франции с Германией больше не существует, констатировал лидер французской партии "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Единственная пара, которая существует, это союз "хозяин - раб", и, к сожалению, мы здесь рабы", - заявил Филиппо в беседе с РИА Новости.

Он призвал отказаться от "мифа о франко-германском союзе, о котором, кстати, говорят только во Франции и нигде - в Германии".

Политик уточнил, что Париж сейчас политически уступает Берлину во всех вопросах.

"Здесь нет упрека Германии: они думают о своих национальных интересах. А наши правители предают нас, подчиняясь чужим интересам", - сказал Филиппо, имея в виду президента Франции Эммануэля Макрона.