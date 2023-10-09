Политик заявил о предательстве Макрона и конце союза Франции с Германией

Политик Филиппо заявил о предательстве Макрона и конце союза Франции с Германией
Союза Франции с Германией больше не существует, констатировал лидер французской партии "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Единственная пара, которая существует, это союз "хозяин - раб", и, к сожалению, мы здесь рабы", - заявил Филиппо в беседе с РИА Новости.
Он призвал отказаться от "мифа о франко-германском союзе, о котором, кстати, говорят только во Франции и нигде - в Германии".
Политик уточнил, что Париж сейчас политически уступает Берлину во всех вопросах.
"Здесь нет упрека Германии: они думают о своих национальных интересах. А наши правители предают нас, подчиняясь чужим интересам", - сказал Филиппо, имея в виду президента Франции Эммануэля Макрона.
Визит Макрона в ФРГ начался сегодня, он продлится два дня. Ожидается встреча французского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем. В повестке - обсуждение сценариев сближения позиций двух стран, в частности, в сферах обороны и энергетики.