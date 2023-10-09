Трамп назвал одну из причин начала конфликта в Израиле

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Израиле произошёл из-за решения Белого дома разморозить иранские активы на 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление Трамп сделал во время своего выступления перед сторонниками в штате Айова.

«Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов», — заявил он.

Упомянутые Трампом средства были разморожены в рамках соглашения между Вашингтоном и Тегераном по освобождению американских заключенных. По мнению Трампа, сегодня США и Израиль должны «особенно тесно» сотрудничать между собой, и он готов налаживать такие связи, если вновь станет президентом.

«В отсутствие сильных лидеров неважно, как много у вас танков», — добавил Трамп.