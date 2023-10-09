Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО в Вильнюсе

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе выступил против прямого приглашения Украины в альянс по итогам встречи. Об этом сообщает The New Yorker.

«Шольц ясно дал понять, что он категорически против заявления, которое включало бы конкретное "приглашение" Украины в НАТО», — говорится в тексте.

Отмечается, что позиция Шольца «угрожала сорвать» переговоры о содержании итогового коммюнике саммита альянса в Вильнюсе.