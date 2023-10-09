Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в своих соцсетях видеоролик, на котором можно увидеть израильский авиаудар по сектору Газа.

«Мы начали. Израиль победит», — написал Нетаньяху в своём Twitter.

В минутном ролике можно увидеть ряд авиаударов по многоэтажным зданиям в секторе Газа. Попадания израильских ракет мгновенно вызывают густые клубы пыли и дыма, а также обрушение построек.