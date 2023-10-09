«Мы начали». Нетаньяху показал видео авиаударов по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в своих соцсетях видеоролик, на котором можно увидеть израильский авиаудар по сектору Газа.
«Мы начали. Израиль победит», — написал Нетаньяху в своём Twitter.
В минутном ролике можно увидеть ряд авиаударов по многоэтажным зданиям в секторе Газа. Попадания израильских ракет мгновенно вызывают густые клубы пыли и дыма, а также обрушение построек.
7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны.
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