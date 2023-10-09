«Тяжело, сын там»: прилетевшие из Израиля россияне рассказали об обстановке в регионе
Прилетевшие из Израиля россияне рассказали «Звезде» об обстановке в стране после начала военного конфликта. По словам Ольги, у которой в Израиле остался сын, там сейчас «не очень».
«Было много народу (в аэропорту. - Прим. ред.). Я была в Ришон-ле-Ционе. (Обстановка. - Прим. ред.) не очень, там сейчас везде не очень. Тяжело, у нас сын там», - рассказала женщина нашему телеканалу.
Другая пассажирка Элла была более оптимистична и отметила отсутствие паники в стране и высокую организованность.
«Не было паники никакой. Очень организованно. Все СМИ передали на всех языках, что местные жители и те, кто приехал в страну, должны находиться в помещении, в квартире, в доме и не выходить никуда, потому что возможна опасность», - сказала Элла.
Ранее стало известно, что четверо россиян считаются в Израиле без вести пропавшими. Об этом нашему телеканалу сообщила представитель посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова. По ее словам, по ним и еще пятерым россиянам ведомство сейчас получает обращения от родственников.