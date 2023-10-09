В ЕК рассказали, повлияет ли конфликт в Израиле на помощь Украине

Эскалация палестино-израильского конфликта никак не отразится на помощи, получаемой Украиной от Евросоюза. Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает ТАСС.

«Не думаю, что, что бы там ни было, сможет повлиять на поддержку, которую Европейский союз обязался оказывать Украине. Я это заявляю ясно и без каких-либо сомнений», — сказал Мамер.

В своем заявлении он также сослался на выступление в Бордо председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, во время которого, по его словам, она подтвердила поддержку Украине «столько, сколько это необходимо».