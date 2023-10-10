Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман поддержал Палестину

В ходе телефонного разговора наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили ситуацию в секторе Газа.

Согласно информации, полученной от Саудовского агентства печати, наследный принц заверил Аббаса в том, что королевство будет продолжать поддерживать палестинский народ в осуществлении его законных прав на достойную жизнь и достижение справедливого и прочного мира. Об этом пишет ТАСС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".