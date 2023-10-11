Германия организует эвакуационные рейсы из Израиля 12 и 13 октября

По информации, полученной от Министерства иностранных дел ФРГ, Германия планирует организовать эвакуационные рейсы из Израиля в ближайшие четверг и пятницу.

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Всего запланировано 8 рейсов, которые будет выполнять авиакомпания Lufthansa, сообщает агентство DPA. По данным газеты Bild, в настоящее время около 5 тысяч граждан Германии находятся в Израиле, размещаясь в гостиницах или проживая у знакомых.