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Германия организует эвакуационные рейсы из Израиля 12 и 13 октября

По информации, полученной от Министерства иностранных дел ФРГ, Германия планирует организовать эвакуационные рейсы из Израиля в ближайшие четверг и пятницу.

Германия организует эвакуационные рейсы из Израиля 12 и 13 октября
© Michael Probst/AP

Всего запланировано 8 рейсов, которые будет выполнять авиакомпания Lufthansa, сообщает агентство DPA. По данным газеты Bild, в настоящее время около 5 тысяч граждан Германии находятся в Израиле, размещаясь в гостиницах или проживая у знакомых.

Официальное число немцев, находящихся в Израиле, неизвестно. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название "Железные мечи".

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