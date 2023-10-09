Аэропорт Гамбурга вернулся к работе после проверки сообщения о бомбе

Аэропорт немецкого Гамбурга вернулся к обычному режиму работы после того, как полиция проверила сообщение об угрозе теракта на прибывшем из Тегерана самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт снова работает», — сказала представитель пресс-службы.

Напомним, что работу приостановили в связи с поступившим сообщением о бомбе, которая якобы заложена в прибывшем из Тегерана самолете. На борту находились 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Аэропорт закрыли на прилет и вылет рейсов с 13:40 мск.

Федеральная полиция оценивала угрозу, поступившую по электронной почте, как серьезную. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на лайнере, а также проверили пассажиров.