Египет предупреждал Израиль об угрозе со стороны ХАМАС

Разведслужбы Египта неоднократно предупреждали власти Израиля об угрозе со стороны сектора Газа и главенствующей там радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на представителя египетской разведки.

По его словам, израильское правительство сосредоточилось на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан и не уделяло должного внимания сектору Газа, несмотря на информацию, поставляемую им сотрудниками спецслужб в Каире.

"Мы предупреждали их о том, что взрыв может произойти в очень скором времени и он будет масштабным, однако они недооценили наши слова", - цитирует чиновника агентство.

Как подчеркивает AP, тот факт, что израильское правительство рассматривало территории на Западном берегу как основную угрозу, является прямым следствием того, что в кабмине премьера Биньямина Нетаньяху сейчас находятся активные сторонники строительства новых еврейских поселений в этом районе. Именно они лоббировали усиление мер безопасности на Западном берегу, несмотря на то, что в Газе зрело напряжение, утверждает агентство.