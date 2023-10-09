Британия не собирается отказываться от поставок помощи в Палестину

Великобритания не планирует прекращать оказание гуманитарной помощи Палестине. Об этом заявил представитель британского премьер-министра Риши Сунака, слова которого приводит агентство Reuters.

"Я не в курсе каких-либо планов относительно того, что мы можем изменить подход по оказанию помощи. Но ситуация быстро меняется", - сказал он.

Ранее несколько европейских стран сообщили о приостановке гуманитарной помощи Палестине.

Представитель Сунака также отметил, что Лондон не намерен направлять свои войска или вооружение в Израиль на фоне обострения ситуации в регионе. При этом он указал, что Израиль имеет право на самооборону и ответные меры в отношении палестинского движения ХАМАС.

"Мы поддерживаем право Израиля на самооборону и принятие пропорциональных действий для того, чтобы положить конец насилию", - сказал он.

В то же время представитель Сунака подчеркнул, что власти Израиля должны действовать "в рамках международных законов".