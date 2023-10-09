Британия не собирается отказываться от поставок помощи в Палестину

Британия не собирается отказываться от поставок гуманитарной помощи в Палестину
Великобритания не планирует прекращать оказание гуманитарной помощи Палестине. Об этом заявил представитель британского премьер-министра Риши Сунака, слова которого приводит агентство Reuters.
"Я не в курсе каких-либо планов относительно того, что мы можем изменить подход по оказанию помощи. Но ситуация быстро меняется", - сказал он.
Ранее несколько европейских стран сообщили о приостановке гуманитарной помощи Палестине.
Представитель Сунака также отметил, что Лондон не намерен направлять свои войска или вооружение в Израиль на фоне обострения ситуации в регионе. При этом он указал, что Израиль имеет право на самооборону и ответные меры в отношении палестинского движения ХАМАС.
"Мы поддерживаем право Израиля на самооборону и принятие пропорциональных действий для того, чтобы положить конец насилию", - сказал он.
В то же время представитель Сунака подчеркнул, что власти Израиля должны действовать "в рамках международных законов".
Ранее в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале тотальной блокады сектора Газа на фоне операции "Железные мечи", которую израильская армия проводит в ответ на начавшееся 7 октября нападение со стороны палестинской радикальной организации ХАМАС. По словам Галанта, Израиль обеспечит полное прекращение поставок в анклав продовольствия, электроэнергии и топлива.