Зафиксировано проникновение на территорию Израиля группы «подозрительных лиц» со стороны Ливана. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля пишет ТАСС.

«Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля», - говорится в заявлении.

В пресс-службе также пообещали предоставить дополнительную информацию по мере ее появления.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в субботу, 7 октября. Боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля, а затем высадились с моря, атаковали КПП на суше и осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Израиль начал против ХАМАС операцию «Железные мечи».