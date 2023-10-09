В Израиле предрекли отставку Нетаньяху после атаки ХАМАС

В нормальном государстве — а мы все же таким остаемся, — премьер и военный министр должны уйти в отставку. ХАМАС и иранские спецслужбы готовились к удару по Израилю целый год, несмотря на то, что нашему разведывательному ведомству МОССАД удалось провести сотни операций по ликвидации их специалистов и ядерных центров, — рассказал экс-советник израильского министра.