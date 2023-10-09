Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что страна не желает вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков движения ХАМАС. Его слова приводит ливанское агентство NNA.

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«Мы не хотим, чтобы Ливан вступил в эту войну, и мы к этому стремимся», — указал Микати.

Он добавил, что приоритетом Бейрута является поддержание безопасности и стабильности на юге страны, сохранение спокойствия на границе с Израилем.

При этом он призвал Израиль прекратить нарушать суверенитет Ливана, а атаки израильской армии на сектор Газа назвал «неизбежным результатом подхода израильского врага к палестинскому народу и его справедливым требованиям». Он также призвал международное сообщество оказать давление на Израиль.