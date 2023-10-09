В Вифлееме перекрыли все въезды и выезды из города

Руководитель Российского центра науки и культуры в Вифлееме Василий Фролов в беседе с RT сообщил, что в Вифлееме, который расположен недалеко от Иерусалима, перекрыты все въезды и выезды из города, а также наблюдаются перебои с электричеством и нет топлива.