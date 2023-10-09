В Вифлееме перекрыли все въезды и выезды из города

В израильском Вифлееме перекрыты все въезды и выезды из города
Руководитель Российского центра науки и культуры в Вифлееме Василий Фролов в беседе с RT сообщил, что в Вифлееме, который расположен недалеко от Иерусалима, перекрыты все въезды и выезды из города, а также наблюдаются перебои с электричеством и нет топлива.
При этом он отметил, что российский центр работает в штатном режиме.
По словам Фролова, к настоящему моменту массовых столкновений в городе не наблюдается.
Собеседник RT также отметил, что русская диаспора в Палестине сейчас насчитывает более 2 тыс. человек.
Ранее израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.