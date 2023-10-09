В Лондоне начали расследование убийств мирных афганцев британским спецназом

В Британии 9 октября началось публичное расследование утверждений о том, что 80 мирных афганцев были убиты членами трех подразделений Особой воздушной службы Британии (Special Air Service, SAS). Об этом рассказала газета The Guardian.

Мансур Азиз, чьи брат и невестка были застрелены спящими во время ночного рейда в Афганистане 6 августа 2012 года, выразил надежду, что расследование установит, почему его дом стал объектом нападения.

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Компания Leigh Day, представляющая интересы семьи Азиза, заявила, что, хотя в новостях появлялись сообщения об убитых и раненых мирных жителях, до сих пор неизвестно, расследовалась ли эта информация внутри SAS.

Публичное расследование действий SAS было разрешено лишь в конце 2022 года после многих лет судебных разбирательств и журналистских расследований, отмечает The Guardian.

Летом 2022 года в BBC News рассказали о «тревожных свидетельствах» военных преступлений SAS в Афганистане и последующих попыток их скрыть. Журналисты пришли к выводу, что бойцы SAS убивали в том числе и безоружных подростков.

Журналисты получили информацию из кэша внутренней электронной почты штаб-квартиры Сил специального назначения Великобритании (UKSF) - военного управления, курирующего SAS. В письмах содержались подробности о ранее засекреченных рейдах, во время которых гибли мирные жители.

Позже у BBC появился анонимный источник, который передал журналистам сотни военных отчетов. В них не было данных о местах проведения рейдов, но содержались «потенциально важные подсказки о том, что происходило во время каждого из них».

После сбора информации журналисты отправились в Афганистан и поговорили с родственниками предполагаемых жертв британских солдат.

Источник, служивший в SAS в Афганистане, заявил BBC, что «неофициальной политикой» отряда стали убийства всех, кого они встречали во время рейдов, вне зависимости от того, были они вооружены или нет.