Зеленский сравнил ХАМАС с Россией

«Как далеко может зайти такое зло? Не дальше, чем мы ему позволим. Наше единство должно и может остановить зло. Наше желание к миру, а не их желание крови должно определять, как живет мир. <…> Мы не должны дать террору ни шанса», — пояснил украинский лидер, подчеркнув, что требует отдачи от всех мировых государств.