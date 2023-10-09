СМИ: из Ливана в сторону Израиля выпущено не менее 12 ракет

По Израилю выпущено более 10 ракет со стороны Ливана
Ранее в центральной и северной частях Израиля прозвучали сирены тревоги.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
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