$100.49+0.81106.01+1.22

По Израилю выпущено более 10 ракет со стороны Ливана

Не менее 12 ракет выпущено по Израилю со стороны Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

СМИ: из Ливана в сторону Израиля выпущено не менее 12 ракет
© газета.ру

Ранее в центральной и северной частях Израиля прозвучали сирены тревоги.

Израиль обстрелял Ливан из танков и артиллерии

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости