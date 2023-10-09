Reuters: ХАМАС обманул разведку Израиля

Reuters рассказал, как ХАМАС обманул разведку Израиля
Внезапность удара ХАМАС по Израилю и неготовность к нему силовых структур еврейского государства обусловлена в том числе программой дезинформации, скрупулезно разработанной и мастерски исполненной палестинским движением.
Лидеры ХАМАС убедили Израиль, что не намерены вступать в боевые действия, а сосредоточатся на решении экономических проблем. Одновременно боевики группировки готовились к нападению на виду у армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Мы использовали беспрецедентную тактику: чтобы ввести Израиль в заблуждение, за последние месяцы мы убедили общественность, что не намерены начинать войну", - приводит Reuters слова источника, близкого к руководству ХАМАС.
При этом подготовка боевых отрядов не скрывалась. Одним из самых ярких моментов стала постройка макета израильского поселения в секторе Газа, на котором боевые отряды движения отрабатывали штурмовые действия и высадку десанта.
"Израиль видел все это, но они были убеждены, что мы не собираемся воевать", - продолжил собеседник агентства.
Ранее военные США признали, что израильские власти не были готовы к нападению, несмотря на сеть информаторов среди палестинцев. Нападение ХАМАС назвали "историческим провалом" израильской разведки.