Reuters: ХАМАС обманул разведку Израиля

Внезапность удара ХАМАС по Израилю и неготовность к нему силовых структур еврейского государства обусловлена в том числе программой дезинформации, скрупулезно разработанной и мастерски исполненной палестинским движением.

Лидеры ХАМАС убедили Израиль, что не намерены вступать в боевые действия, а сосредоточатся на решении экономических проблем. Одновременно боевики группировки готовились к нападению на виду у армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Мы использовали беспрецедентную тактику: чтобы ввести Израиль в заблуждение, за последние месяцы мы убедили общественность, что не намерены начинать войну", - приводит Reuters слова источника, близкого к руководству ХАМАС.

При этом подготовка боевых отрядов не скрывалась. Одним из самых ярких моментов стала постройка макета израильского поселения в секторе Газа, на котором боевые отряды движения отрабатывали штурмовые действия и высадку десанта.

"Израиль видел все это, но они были убеждены, что мы не собираемся воевать", - продолжил собеседник агентства.