СМИ распространяют фейк о смерти лидера ХАМАС Синвара

Ряд СМИ распространили недостоверную информацию о смерти лидера ХАМАС Яхья Синвара. Причиной стал неверный перевод материала израильской газеты The Times of Isralel, которая опубликовала угрозы представителя Сил обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари.

Хагари пригрозил руководству ХАМАСа Синвару, заявив, что он командует боевиками. На оригинальном языке публикации, английском, контр-адмирал сказал о лидере боевиков «he is a dead man», что в действительности переводится как «он мертвец», а не как «он мертв».

«Военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены», — также добавил Хагари.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов и захватить большое количество бронетехники.