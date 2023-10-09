Обзор иноСМИ: почему Израиль атаковали именно сейчас, авиабомбы РФ пугают ВСУ

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«Израиль зайдет в сектор Газа в ближайшие два дня»

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Израиль официально объявил войну палестинской группировке ХАМАС. Наступление боевиков привело к гибели более чем 700 человек в Израиле, а жертвами масштабной контратаки израильских сил в секторе Газа стали более 400 человек, в том числе 78 детей, пишет The Washington Post. По данным газеты, Израиль готовится к карательной кампании, которая может включать наземную операцию в секторе Газа (до последнего времени Израиль наносил лишь авиа- и артиллерийские удары по региону).

Наземную операцию предвещает решение кабинета министров Израиля об объявлении войны - оно позволяет правительству расширить мобилизацию и «использовать более смертоносный диапазон военных методов». Американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, заявили The Washington Post, что ожидают наземной операции Израиля в ближайшие 24-48 часов. Издание отмечает, что члены ХАМАС взяли в заложники десятки человек, на территории Газы в заложниках в том числе остаются американцы израильского происхождения.

«Война ХАМАС и Израиля сорвет нормализацию на Ближнем Востоке»

Внезапное нападение ХАМАС на Израиль - попытка палестинской группировки сорвать поддерживаемую США нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, пишет китайский портал Global Times. Китайские эксперты ожидают, что эта война затмит недавнюю «волну примирения» на Ближнем Востоке. ХАМАС опасается, что, если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, другие арабские страны могут последовать этому примеру, что будет разрушительно для Палестины.

В Пекине также считают, что конфликт ударит по политике Вашингтона на Ближнем Востоке, нанеся ущерб торговому маршруту Индия - Ближний Восток, продвигаемому США. Global Times отмечает, что этот маршрут в Вашингтоне поддерживают, чтобы бросить вызов инициативе Китая «Один пояс - один путь». Китайские власти считают, что фундаментальный выход из конфликта заключается в «реализации решения о создании двух государств и создании независимого государства Палестина».

«Разрушительные удары России по ВСУ»

Недавно всего за одну ночь Россия применила против Вооруженных сил Украины (ВСУ) 40 управляемых авиабомб,

пишет Business Insider. Норвежский военный эксперт Ханс Петтер Мидттун утверждает, что это оружие используется Россией «во все возрастающих количествах».

Как отмечает Business Insider, Россия оснащает советские бомбы, такие как ФАБ-500, которых имеются в стране большом запасе, простой спутниковой системой наведения и «крыльями». Затем бомбы запускают с истребителей Су-34 и Су-35. Полезная нагрузка таких авиабомб «настолько огромна, что они наносят существенный ущерб». Один из военнослужащих украинского минометного подразделения рассказал изданию, что бомбы создают «такие большие воронки, что в них можно похоронить танк или четыре машины; Название этого оружия сейчас «на устах каждого украинского солдата», подчеркивает Business Insider.

США перебросят на Ближний Восток лучшие истребители

США решили разместить больше истребителей на Ближнем Востоке в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе, рассказал CNN неназванный американский чиновник, знакомый с намерениями Вашингтона. Цель такого решения - сдерживание любой возможной иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы Израиля.

По словам чиновника, этот шаг будет включать отправку истребителей F-35 и F-15, двух самых мощных вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» в американских ВВС. Собеседник CNN сообщил, что, скорее всего, США направят в регион около 20-25 истребителей.

«Почему Израиль атаковали именно сейчас»

Редактор американского журнала The National Interest Карлос Роа

заявил, что октябрьская эскалация - не просто очередной эпизод конфликта между Израилем и ХАМАС, это переломный момент, который может изменить геополитический ландшафт Ближнего Востока. По версии Роа, атака ХАМАС, «помимо ее очевидной цели причинить боль Израилю», направлена на то, чтобы «наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами», особенно Саудовской Аравией.