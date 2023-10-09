Австрия приостанавливает выделение помощи палестинцам

Власти Австрии на фоне эскалации конфликта в Израиле временно приостановят поддержку Палестинской автономии в рамках сотрудничества сторон в области развития. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава МИД страны Александр Шалленберг.

«Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в области развития», — заявил он, добавив, что речь идет о поддержке на 19 млн евро.

По оценкам Шалленберга, конфликт вокруг Израиля в дальнейшем будет усугубляться, прежде чем напряженность между сторонами спадет. Глава МИД считает, что тема будет оставаться в международной повестке в течение еще нескольких недель или месяцев.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов и захватить большое количество бронетехники.