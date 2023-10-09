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Экс-канцлер ФРГ осудила атаку ХАМАС на Израиль

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель осудила атаку движения ХАМАС на Израиль и выразила солидарность с израильским народом.

"Я самым решительным образом осуждаю террористические атаки ХАМАС на Государство Израиль", - говорится в заявлении экс-главы правительства ФРГ, опубликованном на ее сайте. Меркель назвала нападения "бесчеловечными и варварскими".

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"Я мысленно нахожусь и солидарна с израильским народом и правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые защищают безопасность Государства Израиль", - отметила экс-канцлер.