Экс-канцлер ФРГ осудила атаку ХАМАС на Израиль
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель осудила атаку движения ХАМАС на Израиль и выразила солидарность с израильским народом.
"Я самым решительным образом осуждаю террористические атаки ХАМАС на Государство Израиль", - говорится в заявлении экс-главы правительства ФРГ, опубликованном на ее сайте. Меркель назвала нападения "бесчеловечными и варварскими".
"Я мысленно нахожусь и солидарна с израильским народом и правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые защищают безопасность Государства Израиль", - отметила экс-канцлер.