250 тысяч человек пострадали из-за высыхания Амазонки в Бразилии

Река Амазонка в Бразилии иссыхает. Как сообщает Associated Press, жители ее берегов страдают от последствий невиданной засухи — им становится все труднее добывать питьевую воду, а животные и рыбы погибают.

Причиной стали невероятно низкое осадков, которые выпали в восьми штатах Бразилии — показатель достиг своего минимального значения за последние 40 лет. 42 из 62 муниципалитетов Амазонаса ввели на своей территории чрезвычайное положение. По текущим подсчетам, от засухи пострадали порядка 250 тысяч человек, однако эксперты ожидают, что это число вырастет до 500 тысяч.

Снижение уровня воды в Амазонке привело и к транспортным проблемам — по ней все труднее отправлять грузы для местных жителей, в том числе востребованные в данной ситуации еду и топливо. Местные рыбаки также жалуются и на нехватку рыбы — она умирает в воде и плавает на ее поверхности будучи уже непригодной для пищи.