$100.49+0.81106.01+1.22

«Синьхуа»: ХАМАС заявил о готовности обменять заложников

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом пишет агентство «Синьхуа»

ХАМАС заявил о готовности обменять заложников
© globallookpress.com

«Палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных, а израильских тюрьмах», — передает информацию «Синьхуа» со ссылкой на источник.

Отмечается, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры для обмена заложников и заключенных. По информации агентства, ХАМАС отдаст военнопленных, если Израиль освободить 36 палестинских женщин из тюрем.

ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники

Война в Израиле началась 7 октября, за первый день боев ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны из сектора Газа. Стороны обмениваются артобстрелами. К тому же 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, пишет МК.RU.

При этом Россия готова пойти на радикальные меры по вызову своих граждан с территории Израиля. Это произойдет только после эскалации конфликта.