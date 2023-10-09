ХАМАС заявил о готовности обменять заложников

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом пишет агентство «Синьхуа»

«Палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных, а израильских тюрьмах», — передает информацию «Синьхуа» со ссылкой на источник.

Отмечается, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры для обмена заложников и заключенных. По информации агентства, ХАМАС отдаст военнопленных, если Израиль освободить 36 палестинских женщин из тюрем.

Война в Израиле началась 7 октября, за первый день боев ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны из сектора Газа. Стороны обмениваются артобстрелами. К тому же 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, пишет МК.RU.