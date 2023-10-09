СМИ: Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения. Как сообщает газета Hürriyet, Анкара не хочет терять свою посредническую позицию.

«Вслед за "челночной дипломатией" Хакана Фидана (главы МИД Турции — прим. ред. ) ожидается вмешательство президента Эрдогана на уровне глав государств», — говорится в публикации.

Сейчас Турция работает над предотвращением углубления и распространения войны, а также над приемлемой моделью достижения прекращения огня при содействии других стран региона. В публикации утверждается, что Анкара на данный момент сохраняет возможность вести переговоры как с Израилем, так и с Палестиной.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов и захватить большое количество бронетехники.