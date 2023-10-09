Иран опроверг сообщения о причастности к атаке на Израиль

Исламская республика Иран не причастна к атаке на Израиль, руководство Палестины принимает решения самостоятельно. Об этом порталу Amwaj.media сообщило иранское постпредство при ООН.

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"Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", - говорится в заявлении постпредства.

В нем также утверждается, что сообщения о причастности Ирана к атаке на Израиль можно трактовать как попытки израильского правительства "оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана".