Посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших в Израиле россиянах

Данных о россиянах, пострадавших в результате обострения палестино-израильского конфликта, пока нет. Об этом заявили в посольстве России в Тель-Авиве, передает ТАСС.

«По состоянию на 09:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», — указали в дипмиссии.

Консульский отдел посольства круглосуточно помогает россиянам в Израиле и адресно работает с обращениями граждан. Ранее Минэкономразвития посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки, а уже находящимся в стране российским туристам — быть осторожными в своих действиях и перемещениях и следовать рекомендациям местных властей, напоминает Ura.ru.