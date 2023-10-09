Пока вы спали: реакция ОАЭ на действия ХАМАС и неопределенность с помощью Украине

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Боррель заявил, что неопределенность по поводу американской помощи Киеву в будущем растет

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Принятие в Соединенных Штатах временного бюджета, в котором не предусмотрена помощь Киеву, подпитывает неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины Вашингтоном, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля.

По его словам, такая ситуация накладывает на Евросоюз еще большую ответственность в плане оказания помощи Киеву.

1 октября Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон о продлении финансирования федерального правительства страны до 17 ноября. Он не включает в себя помощь Украине.

Выборы в Германии завершились крупнейшим поражением партии Шольца

Выборы, прошедшие в воскресенье, 8 октября, в федеральной земле Гессен завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам. Об этом пишет журнал Spiegel.

По предварительным результатам, социал-демократы получили лишь 15,1 процента голосов избирателей. Как отмечается в материале, еще никогда СДПГ в Гессене не получала столь малого числа голосов. Даже самый неудачный результат выборов 2018 года был на 4,7 процентных пункта выше.

Небензя заявил, что Россия выступает за перемирие и переговоры в ситуации вокруг Газы

Москва в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

Об этом он сообщил по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС.

По словам дипломата, важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия.

Кабмин поручил выработать механизм снижения штрафов для бюджетных учреждений

Кабмин России поручил Минюсту РФ и заинтересованным ведомствам проработать механизм, благодаря которому контрольно-надзорные органы не будут штрафовать бюджетные учреждения и их руководителей за нарушения, устранение которых связано с полномочиями их учредителей — региональных органов власти и муниципалитетов, сообщают «Ведомости».

Минэкономразвития РФ предлагает заменить в бюджетных организациях контрольно-надзорные мероприятия на профилактические визиты. В частности, подобную практику предлагается ввести в государственных и муниципальных учреждениях в сфере здравоохранения и социального обслуживания детей.

Также предложено ввести механизм соглашения между бюджетной организацией и контрольно-надзорными органами, предусматривающее формирование индивидуальной дорожной карты устранения нарушений с учетом имеющихся у учредителя средств и характера нарушений.

ОАЭ "шокированы" сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля

Объединенные Арабские Эмираты шокированы сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении израильтян, сообщает ТАСС.

В Абу-Даби считают «серьезной эскалацией» нападение на территорию еврейского государства.