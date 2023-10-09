СМИ: конфликт в Израиле еще больше обострится в последующие дни

Китайские аналитики заявили, что неожиданное нападение, спровоцированное в основном намерением ХАМАС сорвать поддерживаемую США нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, затмит недавнюю "волну примирения" на Ближнем Востоке и послужит суровым напоминанием о том, что примирение будет недолгим, сообщает китайское англоязычное издание Global Times.

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По мнению наблюдателей, конфликт нанесет тяжелый удар по ближневосточной политике Вашингтона, включая срыв нового поддерживаемого США торгового маршрута Индия-Ближний Восток, плана, направленного на то, чтобы бросить вызов Китаю.

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Как пояснил Вэнь Шаобяо, эксперт из Шанхайского университета международных исследований, конфликт еще больше обострится в последующие дни, поскольку Израиль уже провел военную мобилизацию. Администрация Нетаньяху всегда жестко относилась к палестино-израильскому конфликту, сказал он, отметив, что Нетаньяху столкнется с серьезным политическим кризисом, если он не предпримет решительного ответа на это нападение. По мнению аналитика, для снижения напряженности ситуации понадобится посредничество крупных региональных и международных игроков.

Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Министерство иностранных дел КНР в воскресенье призвало стороны конфликта сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

"Основной выход из конфликта заключается в реализации решения о создании двух государств и создании независимого государства Палестина", - отметили в заявлении, обнародованном китайским внешнеполитическим ведомством.

Международному сообществу необходимо действовать с большей срочностью, активизировать участие в решении палестинского вопроса, способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем и найти способ установить прочный мир, отметили в МИД КНР.