В КНДР назвали теракт в Сирии посягательством на ее суверенитет

По его словам, "чудовищное нападение, повлекшее множество жертв", было организовано "враждебными силами внутри страны и за ее пределами", которые стремятся свергнуть законное правительство и подорвать его усилия по "разрешению кризиса" и восстановлению государства с помощью распространения страха. Дипломат подчеркнул, что Пхеньян выступает против всех форм терроризма и поддерживает сирийские власти и народ в их борьбе с враждебными силами.