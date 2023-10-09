$100.49+0.81106.01+1.22

В КНДР назвали теракт в Сирии посягательством на ее суверенитет

Власти КНДР решительно осудили террористический акт в Сирии и назвали его попыткой посягнуть на национальный суверенитет арабского государства. Такую позицию высказал Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) официальный представитель МИД КНДР.

В КНДР назвали теракт в Сирии посягательством на ее суверенитет
© ТАСС

"Мы решительно осуждаем теракт как открытое посягательство на стремление народа Сирии к национальному суверенитету и мирной, счастливой жизни. Выражаем соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - заявил официальный представитель.

По его словам, "чудовищное нападение, повлекшее множество жертв", было организовано "враждебными силами внутри страны и за ее пределами", которые стремятся свергнуть законное правительство и подорвать его усилия по "разрешению кризиса" и восстановлению государства с помощью распространения страха. Дипломат подчеркнул, что Пхеньян выступает против всех форм терроризма и поддерживает сирийские власти и народ в их борьбе с враждебными силами.

ЦТАК не уточняет, о каком именно теракте идет речь. Южнокорейское агентство Yonhap предполагает, что МИД КНДР прокомментировал произошедшее 5 октября нападение на военное училище в городе Хомс, в результате которого погибли более 80 человек, пострадали больше 200 жителей.