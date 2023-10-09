Сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами

Старший сын экс-президента США , предприниматель Дональд Трамп-младший заметил странную деталь на видео, где палестинцы радуются началу атак исламистского движения ХАМАС на Израиль . Он высказал свое предположение в соцсети X (бывшая Twitter).

На кадрах люди стреляют в воздух из оружия, больше напоминающего американские автоматы M4, нежели привычные для Ближнего Востока АК-47, заметил предприниматель. Он также озвучил вопрос, могло ли это оружие быть из тех запасов, что Соединенные Штаты Америки оставили «Талибану» (организация признана террористической и запрещена в России), покидая свои позиции в Афганистане.