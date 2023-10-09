На фоне обострения в Израиле Байден провел вечеринку с музыкой в Белом доме

Американский президент Джо Байден на фоне обострения ситуации вокруг Израиля и сектора Газа провел вечеринку в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул главы США.

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По данным пресс-пула, Байден и его супруга Джил устроили барбекю для сотрудников Белого дома и членов их семей". Один из журналистов рассказал, что услышал на территории резиденции живую музыку и поэтому поинтересовался у чиновников администрации о том, что происходит.