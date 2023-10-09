Постпред Палестины Мансур призвал сказать Израилю, что пора сменить курс

Пришло время сказать Израилю , что назрела необходимость смены курса. Об этом, заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур, передает РИА Новости. По его словам, сейчас не время позволять Израилю повышать ставки.

Он обратил внимание, что есть путь к миру, безопасный, как для палестинцев, так и для израильтян. По мнению постпреда Палестины при ООН, блокада Израилем сектора Газа не содействует уничтожению военного потенциала ХАМАС, а только приводит к страданиям мирного населения. Мансур подчеркнул, что настало время немедленно положить конец насилию, "завершить эту блокаду" и открыть политические горизонты. Он напомнил, что путь к миру лежит "не через дальнейшее подавление и оккупацию".