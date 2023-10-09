Иран уличили в помощи ХАМАС при подготовке нападения на Израиль

Обозреватели Wall Street Journal утверждают, что офицеры Корпуса стражей исламской революции, являющегося подразделением ВС Ирана, ещё с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль.

«Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАС над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений», — говорится в публикации.

По данным издания, разрешение на атаку, вероятно, было дано во время встреч в Бейруте 2 октября.

Как отмечается, такое заявление издание сделало со ссылкой на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке «Хезболлах», поддерживаемой Ираном.

Ранее сообщалось, как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока.