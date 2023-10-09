В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга
В Нью-Йорке проходят одновременно два митинга, сообщает РИА Новости.
На одном собрались сторонники Израиля, на другом — выступающие за Палестину. Оба мероприятия организованы вблизи постпредства Израиля при ООН.
Две группы людей с флагами расположились по разные стороны от проезжей части. Их разделяет полицейский кордон.
Сторонники Палестины скандируют «Свободу Палестине». Люди с израильскими флагами требуют освободить заложников.
За ситуацией наблюдают сотрудники правоохранительных органов, которые не допускают столкновений.
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