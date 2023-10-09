В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга

В Нью-Йорке проходят одновременно два митинга, сообщает РИА Новости.

На одном собрались сторонники Израиля, на другом — выступающие за Палестину. Оба мероприятия организованы вблизи постпредства Израиля при ООН.

Две группы людей с флагами расположились по разные стороны от проезжей части. Их разделяет полицейский кордон.

Сторонники Палестины скандируют «Свободу Палестине». Люди с израильскими флагами требуют освободить заложников.