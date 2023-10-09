Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе

Совет безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН) по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть заявление СБ.

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Постоянный представитель Мальты Ванесса Фрейзер заявила, что ни одно из государств не предложило проект заявления. Она уточнила, что все члены Совбеза решительно осудили нападение ХАМАС на Израиль.

Постоянный представитель ОАЭ Лана Заки Нусейба рассказала, что с докладом о ситуации в зоне проведения конфликта выступил специальный координатор ООН, норвежский дипломат Тор Веннесланд.

Нусейба уточнила, что все члены Совета безопасности ООН обязаны подключить не только международные, но и двусторонние каналы для призывов к прекращению огня, предметным переговорам и деэскалации конфликта, передает РИА Новости.

Утром 7 октября в центре Израиля прозвучали звуки сирен. В связи с нападением ЦАХАЛ начал в секторе Газа контртеррористическую операцию, которая получила название «Железные мечи».