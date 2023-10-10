В ООН предупредили о тяжелых последствиях блокады Газы

Блокада сектора Газа чревата существенным усугублением и без того тяжелого положения в сфере прав человека и гуманитарной ситуации. Блокада, ставящая под угрозу жизнь мирных жителей, запрещена международным гуманитарным правом, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом", - отметил верховный комиссар ООН.

Он пояснил, что любые ограничения на передвижение людей и перемещение товаров должны быть обоснованы военной необходимостью. В противном случае такие действия могут расцениваться как "коллективное наказание".

В распространенном в Женеве заявлении Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) напомнило, что 9 октября израильские власти распорядились ввести полную блокаду Газы, отключив электричество, воду, перекрыв поставки продовольствия и топлива.