МИД: в ОАЭ шокированы сообщениями о действиях ХАМАС в отношении граждан Израиля

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что шокировано сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В внешнеполитическом ведомстве добавили, что считают "серьезной эскалацией" нападение на территорию еврейского государства. В заявлении подчеркивается, что нападение ХАМАС на израильские города и деревни близ сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, является серьезной эскалацией.

"Министерство шокировано сообщениями о похищении израильских граждан из своих домов для удержания в заложниках", - говорится в документе.

МИД ОАЭ заявил, что мирным гражданам с обеих сторон должна быть предоставлена полная защита в соответствии с международным гуманитарным правом. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".