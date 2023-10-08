Армия Израиля вошла в деревни на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля вошла в деревни, расположенные к западу от города Дженин на Западном берегу реки Иордан Палестинской национальной автономии. Об этом сообщает палестинское информационное агентство ВАФА.

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По данным агентства, вечером 8 октября израильские войска вошли в деревни Руммана и Забуба, находящиеся к западу от Дженина.

ВАФА, ссылаясь на источники в органах безопасности Палестинской автономии, заявило что израильские солдаты провели операцию по прочесыванию территории, а затем установили контрольно-пропускной пункт.

Ранее сообщалось, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан. Поэтому премьер-министр приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов.