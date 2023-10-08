Армия Израиля вошла в деревни на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия вошла в деревни на Западном берегу реки Иордан
Армия Израиля вошла в деревни, расположенные к западу от города Дженин на Западном берегу реки Иордан Палестинской национальной автономии. Об этом сообщает палестинское информационное агентство ВАФА.
По данным агентства, вечером 8 октября израильские войска вошли в деревни Руммана и Забуба, находящиеся к западу от Дженина.
ВАФА, ссылаясь на источники в органах безопасности Палестинской автономии, заявило что израильские солдаты провели операцию по прочесыванию территории, а затем установили контрольно-пропускной пункт.
Ранее сообщалось, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан. Поэтому премьер-министр приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов.
До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.