Найдены тела сотни погибших на музыкальном фестивале на юге Израиля

Волонтеры службы неотложной медицинской помощи ZAKA нашли тела 260 убитых на фестивале электронной музыки в кибуце Реим на юге Израиля. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что итоговое число убитых на фестивале может быть больше.

До этого сообщалось, что организатора фестиваля, 22-летнюю Шани Лук, опознала по татуировке на ноге ее мать, гражданка Германии Рикарда Лук. Видео с девушкой попало в социальные сети. На нем полуголую девушку с переломанными ногами и раной на голове везут на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками «Аллах Акбар».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.