На Украине назвали условие конца Европы

Поражение Украины в конфликте с Россией станет концом Европы. Об этом Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Forbes-Украина».

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По его словам, «для Европы это экзистенциальная война», которая касается и европейцев.

«Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в руководстве Евросоюза (ЕС) согласны поддерживать Украину так долго, сколько понадобится. Такие заявления, утверждает Кулеба, звучали от представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и от других высокопоставленных еврочиновников.