Опрошенные французы назвали преемника Макрона

Почти 60% жителей Франции сочли министра образования Габриэля Атталя наиболее сильным кандидатом из лагеря действующего главы государства Эмманюэля Макрона на пост президента республики на выборах 2027 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ifop по заказу газеты Le Journal du Dimanche.

За 34-летнего Атталя, самого молодого министра в правительстве Франции, готовы проголосовать 57% респондентов. За ним следует 52-летний мэр Гавра и экс-премьер-министр страны (2017-2022) Эдуар Филипп (55%), ранее бывший лидером подобных опросов. Третье место занял 40-летний глава МВД республики Жеральд Дарманен в поддержку которого высказались 49% участников исследования. 48% опрошенных готовы отдать свои голоса за 54-летнего министра финансов Брюно Ле Мэра, тогда как 46% - за действующую главу правительства 62-летнюю Элизабет Борн.

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Ни Атталь, ни Филипп пока не объявляли о желании выдвигать свои кандидатуры на президентских выборах 2027 года. Что касается Дарманена, то, по данным газеты, "он не скрывает своего намерения бороться за пост главы государства". В лагере оппозиции о выдвижении кандидатуры на выборах 2027 года заявила глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая соперницей Макрона на выборах 2017 и 2022 годов. Ранее газета Le Figaro опубликовала результаты собственного опроса, согласно которому Ле Пен лидировала бы в первом туре выборов 2027 года.

Самым молодым министром в истории Франции был Жан Зе. Во времена Третьей республики (1870-1940) он занимал пост министра образования (1936-1939). На момент вступления в должность ему был 31 год.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен состояться за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. В случае, если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.