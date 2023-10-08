Блинкен ответил на вопрос о возможной атаке Израиля на Иран

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что американские дипломаты не обсуждали с США недопустимость ударов по Ирану, поскольку это не было темой обсуждения. Заявление было сделано чиновником в интервью для CBS в ответ на вопрос о возможных ударах Израиля по Ирану.

«Израиль полностью сосредоточен на секторе Газа и на обеспечении безопасности своих граждан, многие из которых сейчас находятся под прямой угрозой в самом Израиле», — подчеркнул он.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог до этого заявлял о причастности Ирана и базирующейся в Ливане «Хезболлы» к атакам ХАМАС на Израиль.

8 октября Израиль ударил по целям в Ливане после минометного обстрела, после чего Минобороны Израиля начало эвакуацию населения из городов на границе с этой страной. И интервью CBS Блинкен заявил о стабилизации ситуации на границе двух стран.

До этого ЦАХАЛ заявил о полной координации действий с Центральным командованием ВС США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.