Талибы призвали ООН повлиять на Израиль из-за прекращения поставок в Газу

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"(запрещено в РФ) выразило обеспокоенность в связи с тем, что Израиль прекратил поставлять электроэнергию, еду и воду в сектор Газа, а также обратилось к ООН с призывом не дать Тель-Авиву "наказывать палестинцев за свои неудачи в боях".