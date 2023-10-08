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В Израиле призвали своих граждан покинуть Египет

Совет национальной безопасности Израиля призвал своих сограждан покинуть Египет и не выезжать за пределы страны.

В Израиле призвали своих граждан покинуть Египет
© РИА Новости

В Тель-Авиве не исключили, что число нападений на граждан Израиля будет увеличиваться.

«В этой связи мы призываем граждан нашей страны пересмотреть запланированные поездки за рубеж и избегать посещения стран, которые вызывают подозрения в этом отношении, особенно на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении на сайте правительства Израиля.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в египетской Александрии погибли двое израильских туристов.