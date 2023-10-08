В Израиле призвали своих граждан покинуть Египет
Совет национальной безопасности Израиля призвал своих сограждан покинуть Египет и не выезжать за пределы страны.
В Тель-Авиве не исключили, что число нападений на граждан Израиля будет увеличиваться.
«В этой связи мы призываем граждан нашей страны пересмотреть запланированные поездки за рубеж и избегать посещения стран, которые вызывают подозрения в этом отношении, особенно на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении на сайте правительства Израиля.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в египетской Александрии погибли двое израильских туристов.