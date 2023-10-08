Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю
Глава Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение направить Израилю дополнительную помощь на фоне нападения боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В пресс-службе пояснили, что в воскресенье, 8 октября, команда национальной безопасности проинформировала Байдена и вице-президента США Камалу Харрис о ситуации в Израиле.
Президент, в связи с беспрецедентной атакой боевиков, распорядился оказать дополнительную помощь Израилю, пояснили в Белом доме.
По данным агентства, пресс-служба не посчитала нужным раскрыть, что конкретно войдет в состав пакета дополнительной помощи.
Ранее сообщалось, что 8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел второй телефонный разговор с президентом США на тему палестино-израильского обострения.