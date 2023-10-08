Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

В пресс-службе пояснили, что в воскресенье, 8 октября, команда национальной безопасности проинформировала Байдена и вице-президента США Камалу Харрис о ситуации в Израиле.

Президент, в связи с беспрецедентной атакой боевиков, распорядился оказать дополнительную помощь Израилю, пояснили в Белом доме.

По данным агентства, пресс-служба не посчитала нужным раскрыть, что конкретно войдет в состав пакета дополнительной помощи.