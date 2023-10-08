Дуда призвал не преувеличивать серьезность конфликта Израиля с ХАМАС

Ситуация в Палестине и Израиле не может привести к Третьей мировой войне. Преувеличивать её серьезность не стоит. Так в эфире Polsat оценил обстановку на Ближнем Востоке президент Польши Анджей Дуда.

Телеведущий спросил Дуду, могут ли события последних дней в Палестине и Израиле стать началом Третьей мировой войны.

«Я бы не преувеличивал. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке», – ответил Дуда.

По его словам, подобные ситуации уже случались в последние десятилетия. Там велись войны, которые не привели к мировой войне, поэтому он бы «не заходил так далеко» в высказываниях.

Однако польский президент добавил, что такого обострения в Палестине и Израиле «уже давно не наблюдалось и это опасно».