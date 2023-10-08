Стало известно о провале переговоров Египта с ХАМАС насчет заложников

Переговоры Египта с палестинским движением ХАМАС об освобождении раненых израильских пленных не увенчались успехом. Об этом пишут обозреватели Стивен Калин и Дов Либер в статье для The Wall Street Journal.

По словам аналитиков, ранее власти Израиля обратились к египетским коллегам с просьбой о посредничестве в переговорах для освобождения пленных.

Эксперты отметили, что вопрос освобождения заложников осложняется рядом факторов. В частности, тем, что пленных захватили не только группировки движения, но и гражданские лица, проникшие вместе с боевиками на территорию Израиля.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики движения нанесли большое количество ракетных ударов по территории Израиля. В первой волне было использовано свыше 2000 ракет, в последующих - от 100 до 200 единиц.

Затем бойцы ХАМАС захватили ряд населенных пунктов (от 14 до 20), крупную военную базу, уничтожили большое количество бронетехники.