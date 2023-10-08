Шольц назвал «варварством» атаку ХАМАС на Израиль

Атака боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль является «варварством», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Кроме того, он раскритиковал берлинцев за «празднества» по поводу нападения, пишет РИА «Новости».

«Эти действия варварские и возмутительные. Им нет никакого оправдания», — подчеркнул Шольц.

Канцлер отметил, что накануне провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил ему полную поддержку со стороны Германии.

Шольц уточнил, что принял меры для защиты израильских учреждений на территории ФРГ.

Страдания, разрушения, смерть людей не могут быть поводом для радости, заметил политик.